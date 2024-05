Un concours d'essai et de dissertation pour les 40 ans de la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle organise un concours d'essai et de dissertation pour son 40e anniversaire, a-t-elle annoncé jeudi.

En 2025, la Cour constitutionnelle fêtera le quarantième anniversaire de son premier arrêt. Elle s'appelait alors Cour d'arbitrage et était chargée de régler les différends de compétence qui pouvaient surgir entre les entités institutionnelles d'une Belgique en route vers le fédéralisme.

Quarante ans plus tard, ses compétences se sont considérablement étendues et incluent désormais le Titre II de la Constitution, c'est-à-dire les droits et libertés accordés aux Belges.