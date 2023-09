Un consortium belge pour favoriser des solutions innovantes dans le secteur de la santé

Le consortium est composé notamment des CHU Charleroi-Chimay, Mont-Godinne et Liège ainsi que des centres de recherche Multitel, CETIC, CRIDS. Il représente "l'assemblage" belge de TEF-Health, un projet bien plus vaste, puisqu'il implique des acteurs de différents pays européens et vise à mettre en place un réseau paneuropéen dédié à l'expérimentation et à la validation de solutions innovantes en intelligence artificielle et robotique dans le secteur de la santé. Au sein du consortium, c'est le CHU Charleroi-Chimay qui aura le rôle de coordinateur du projet.

"Concrètement, le projet doit permettre à des entreprises de développer de nouvelles solutions et de les tester dans des conditions réelles", a indiqué le porte-parole du CHU Charleroi-Chimay. Selon ce dernier, à travers le projet, ces entreprises auront plus précisément un accès facilité à des données médicales ainsi qu'à une expertise technologique, clinique et juridique de premier plan.