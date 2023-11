Un enfant sur trois exposé à une pénurie d'eau majeure, selon l'Unicef

Quelque 739 millions d'enfants dans le monde - soit un sur trois - sont exposés à une grave, voire très grave, pénurie d'eau, ressort-il d'un rapport publié lundi par l'Unicef. La diminution de la disponibilité en eau et l'insuffisance des volumes d'eau potable et du nombre d'installations sanitaires exposent les enfants à un risque encore plus grand de problèmes de santé mentale ou physique.

Le rapport intitulé "The Climate Changed Child", publié à quelques encablures du sommet sur le climat COP28, attire l'attention sur la menace que représente pour les enfants la vulnérabilité de l'accès à l'eau. Le rapport analyse les impacts de trois niveaux de sécurité de l'eau dans le monde: la pénurie d'eau, la vulnérabilité de l'accès à l'eau et le stress hydrique.

Le rapport montre que les enfants les plus durement touchés vivent dans des pays à revenus faibles et intermédiaires, en Afrique subsaharienne, en Asie centrale et du Sud, et en Asie de l'Est et du Sud-Est. En 2022, 436 millions d'enfants vivaient dans des zones extrêmement vulnérables en matière hydrique.