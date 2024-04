Un hommage rendu à Flawinne aux dix commandos assassinés en 1994 à Kigali

"Ce jour d'avril 1994, j'ai malheureusement été amené à regarder avec mon frère ces images dramatiques à la télévision", a déclaré Maxime Prévot. "Je mesure d'autant mieux l'horreur de cette attaque que mon frère est lui-même militaire. Il vient d'ailleurs de revenir de mission au Niger et son retour a été mon plus beau cadeau d'anniversaire. Les familles ici présentes n'ont pas eu ce privilège et les leurs sont morts dans des conditions aussi atroces qu'injustes".

"Puissions-nous bâtir ensemble un avenir où l'on tolère et respecte les différences, où le dialogue prévaut sur la confrontation", a ajouté le colonel Dominique Libert. "Que la mémoire de nos dix paracommandos inspire les générations à venir vers un monde meilleur, plus juste et plus sûr."