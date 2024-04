Un mardi, un parti: l'Open VLD, parti du Premier ministre, a un électorat à reconquérir

Comme chaque semaine, avec notre série "Un mardi, un parti", Martin Buxant analyse l’état de forme, les perspectives et les personnages clés d’une formation politique. Ce mardi, c’est au tour de l’Open VLD.

Les derniers chiffres de notre Grand Baromètre Ipsos RTL sont d’ailleurs sans équivoque : alors qu’il avait rassemblé plus de 13% des électeurs en 2019 aux élections, l’Open VLD pointe aujourd’hui à 8%, ce qui en fait le 6e parti flamand, autant dire un nain politique.

De Croo est perçu comme trop consensuel, faiseur de compromis et pas assez libéral et puis son adjoint vice-premier ministre et ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne n’a pas vraiment été à la hauteur de la tâche, il a d’ailleurs démissionné.

Qui sont les électeurs de l’Open VLD ?