Un médiateur pourrait commencer son travail à la VRT la semaine prochaine

Un médiateur pourrait être nommé la semaine prochaine afin de rétablir la confiance entre le personnel et la direction de la VRT, a indiqué le ministre des Médias Benjamin Dalle jeudi au Parlement flamand. Selon les syndicats, la direction a proposé un "candidat sérieux". Les représentants du personnel discuteront de la proposition en interne et donneront leur réponse la semaine prochaine.

Le climat social est tendu au sein du média de service public flamand, singulièrement depuis le mois dernier et l'interruption de la diffusion d'un documentaire consacré à Bart De Pauw, un producteur flamand de télévision condamné pour des faits de harcèlement. Depuis lors, le CEO Frederik Delaplace a présenté ses excuses et la série documentaire est revenue à l'antenne.

Jeudi, l'opposition Vooruit et Groen a voulu savoir si d'autres programmes étaient concernées. Katia Segers (Vooruit) a notamment voulu savoir si Benjamin Dalle était au courant de ces interventions de la direction. Par exemple, il a été envisagé de reporter la diffusion du documentaire "Godvergeten", sur les abus sexuels au sein de l'Église. La députée Groen Meyrem Almaci a aussi évoqué des "informations inquiétantes" sur le processus décisionnel et "l'influence possible de la direction de la VRT".