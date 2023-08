Un passage sous voies mis en service à Dinant pour traverser en toute sécurité

Le gestionnaire du réseau ferroviaire belge Infrabel et les autorités communales de Dinant ont officiellement mis en service, vendredi, un couloir sous voies à hauteur de la rue André Sodar, à Dinant. La galerie remplace un ancien passage à niveau pour traverser l'intersection entre la route et la ligne de chemin de fer en toute sécurité.

Ce couloir, long de 12 mètres, large de 3 mètres et haut de 2,25 mètres, a été aménagé en 10 mois sur le site du passage à niveau de la rue Sodar, détruit lors des inondations de juillet 2021. Avant la montée des eaux, ce passage à niveau était déjà dans le viseur d'Infrabel, qui souhaitait le supprimer. "Mais il y avait des réticences", explique Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel. "Les inondations ont précipité les choses. S'est posée la question de savoir si on le réparait à grands frais ou si on le supprimait en investissant dans un nouvel ouvrage."

"En raison de l'exiguïté des lieux et de la proximité des habitations, le creusement a été, pour quasi-totalité, effectué à la main selon des techniques de mineurs", poursuit Frédéric Sacré. Au total, 400 m³ de terres ont été excavées.