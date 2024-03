"Une attitude dangereuse": Dries Van Langenhove, ex-député Vlaams Belang, condamné à un an de prison ferme

Dries Van Langenhove a été condamné ce mardi à un an de prison ferme pour infraction à la loi sur le racisme et le négationnisme par le tribunal correctionnel de Gand, dans le cadre de l'affaire Schild & Vrienden.

Bénéficiant d'un non-lieu devant la chambre du conseil pour négationnisme, l'intéressé avait néanmoins été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour infraction à la loi sur le racisme et la détention d'armes. La partie civile avait alors fait appel de l'abandon des poursuites pour négationnisme et la chambre des mises en accusation lui avait finalement donné raison.

Six autres personnes sont également poursuivies dans cette affaire, notamment pour infraction à la loi sur le racisme. Le bras droit de Van Langenhove se voit infligé une peine de 8 mois avec sursis et 8.000 euros d'amende. Quatre autres prévenus écopent de 6 mois avec sursis et d'une amende de 8.000 euros, dont la moitié avec sursis. Le dernier prévenu bénéficie de la suspension du prononcé sous conditions, notamment celle d'une visite accompagnée à la caserne Dossin de Malines.

Les éléments incriminants suivants ont été pris en compte dans la détermination de la peine, a indiqué le tribunal. "Van Langenhove est l'initiateur, le fondateur, l'organisateur et le dirigeant de S&V. Il a entraîné les autres prévenus dans son discours raciste, haineux, nazi et négationniste par lequel il montait les gens les uns contre les autres. Il a fait preuve d'une importante perte de la notion des normes et d'un mépris pour les valeurs et les droits fondamentaux. Il crée une atmosphère hostile dans la société. Il contribue à l'antagonisme, à la discorde et au conflit et favorise ainsi la violence physique et psychologique. Tout cela dénote une attitude particulièrement dangereuse".