Une centaine de transferts par mois via le "centre Dublin" à Zaventem

Le nombre de demandeurs d'asile transférés vers les pays où ils doivent poursuivre leur procédure, souvent la France, l'Allemagne et l'Autriche, a augmenté de 79%, selon les statistiques de la secrétaire d'État à la Migration Nicole de Moor (CD&V), cités dans L'Echo samedi.

Il y a un peu plus d'un an, l'Office des étrangers inaugurait un "Centre Dublin" à Zaventem réservé aux demandeurs d'asile arrivant en Belgique après avoir enregistré une demande de protection dans un autre État membre de l'Union européenne. Il est baptisé "Dublin" en référence à la règle établie dans la capitale irlandaise qui veut que ce soit dans le premier État membre auquel s'adresse le demandeur que celui-ci doit être accueilli.

"Le nombre total de transferts effectifs depuis notre pays est passé d'une moyenne de 60 par mois avant l'ouverture du centre à 101 par mois depuis lors, poursuit-on chez Nicole de Moor. En huit mois cette année, 853 demandeurs d'asile ont déjà été transférés vers l'État membre responsable, soit 79 % de plus qu'au cours de la même période l'année dernière. Le nombre de demandeurs d'asile transférés au cours des huit premiers mois est donc déjà plus élevé que pour l'ensemble de l'année 2022 (831)", indique le cabinet De Moor. La plupart des transferts s'opèrent vers l'Autriche, l'Allemagne et la France.