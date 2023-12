Une demande de permis pour le réaménagement de l'axe Mérode-Montgomery a été déposée

Au terme d'un large et long processus de concertation, Bruxelles Mobilité a introduit la demande de permis pour réaménager l'avenue de Tervueren entre le parc du Cinquantenaire et le ?square Léopold II et remanier deux carrefours clés de la mobilité bruxelloise: Mérode et Montgomery, a annoncé vendredi l'opérateur public de la mobilité.