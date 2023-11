Une large coalition appelle à un plan pour lutter contre les maladies cardiovasculaires

Une large coalition regroupant une quinzaine de spécialistes ainsi que des entreprises pharmaceutiques appelle le politique à mettre sur pied un plan d'action global pour les maladies cardiovasculaires. Ces "tueurs silencieux", dont les patients ignorent souvent qu'ils sont atteints, touchent un million de personnes et causent près de 30.000 décès par an en Belgique, ont souligné jeudi les initiateurs de la Belgian Alliance for Cardiovascular Health (BACH) lors d'un événement à la Chambre.