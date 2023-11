Une subvention d'1,6 million pour soutenir la croissance durable du Port autonome de Liège

Cette dalle, de 50m de longueur et 11m de largeur, se situera en rive droite de la Meuse et en aval de la zone portuaire d'Hermalle-sous-Huy. Les travaux ont débuté et sont réalisés en coordination avec le SPW Mobilité et Infrastructures et la Ville de Liège.

"Je salue les investissements considérables que fait le Port Autonome de Liège, avec l'aide de la Wallonie et de l'Union européenne, pour améliorer la dimension multimodale de ses infrastructures dont cette dalle fait partie", a commenté, dans un communiqué, le ministre wallon des Infrastructures, Philippe Henry.