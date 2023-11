Une "voie rapide" pour incinérer la cocaïne saisie

La ministre et la société flamande de gestion des déchets OVAM avaient répondu qu'ils disposaient d'une capacité suffisante d'incinération pour détruire les quantités saisies. Une "voie rapide" sera maintenant mise en place pour permettre la destruction dans les trois heures après que la demande a été faite.

L'administrateur général des Douanes, Kristian Vanderwaeren, s'est plaint il y a peu du trop grand délai qui s'écoule parfois entre le moment où de la drogue est saisie, en particulier de la cocaïne au port d'Anvers, et celui de sa destruction. Un grief exprimé après que des agents du port ont été attaqués dans un entrepôt de la douane

La ministre veut aussi aller plus loin et voir avec l'institut flamand de technologie VITO s'il est possible que les douanes rendent elles-mêmes chimiquement inutilisable la drogue saisie de manière à réduire encore les délais.