Van Peteghem propose de prolonger temporairement la concession de bpost

La concession de bpost expire à la fin de l'année. A l'issue d'un appel d'offres, il apparaît que l'entreprise publique est la moins bien classée des trois concurrents, derrière PPP et Proximy.

Or, dans les rangs politiques, l'attribution de la concession à PPP passe mal et ne jouit pas d'un grand soutien. Certains partis ont proposé de supprimer cette concession, purement et simplement ou en utilisant le montant pour une déduction fiscale, par exemple en faveur des abonnés à un titre de presse.

La prolongation du contrat avec bpost est une option, selon M. Van Peteghem. "C'est l'une des pistes, que nous prolongions le contrat pour faire en sorte d'avoir une certaine transition", a-t-il expliqué, en soulignant qu'il s'agirait d'une solution "clairement limitée dans le temps".

Durant cette période transitoire, le gouvernement examinerait la façon dont le soutien à la distribution des journaux dans les régions rurales et des périodiques des asbl et autres organisations non commerciales peut être poursuivi. Un soutien fiscal est une possibilité, selon le ministre qui veut toutefois éviter un soutien fiscal permanent se traduisant par des codes supplémentaires sur la déclaration d'impôts.