Vers une obligation d'un Plan d'action fédéral Handicap à chaque législature

Le texte prévoit que les futurs Plans d'actions fédéraux Handicap impliquent directement l'ensemble des ministres et secrétaires d'État, et qu'ils décrivent les mesures que ceux-ci devront mettre en œuvre dans chacune de leurs compétences. La société civile et les acteurs du secteur du handicap devront également être associés à chaque étape, de la création du Plan à ses évaluations pour un rapportage régulier à la Chambre. Enfin, les entités fédérées seront elles aussi consultées.

"Ce premier pas est un signal extrêmement fort en faveur de l'inclusion et de toutes les personnes en situation de handicap. Cette législature a changé le paradigme en faisant de la politique du handicap une compétence à part entière. Nous posons aujourd'hui les jalons pour que cette politique reste une priorité, et au-delà une obligation légale, pour tous les futurs gouvernements", souligne la ministre.