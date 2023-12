Vincent Van Quickenborne a enfreint les règles corona lors d'une fête en 2021: "J'ai peut-être fait une erreur de jugement"

L'ancien ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld) a enfreint les règles visant à lutter contre la propagation du coronavirus (covid-19) lors d'une fête en août 2021, écrit le quotidien Het Laatste Nieuws sur base de photos et de vidéos qu'il a pu consulter. L'intéressé parle d'une erreur de jugement et présente ses excuses.

Les images révélées par le journal flamand montre l'ancien ministre de la Justice, en exercice à l'époque, discuter avec une quinzaine de personnes dans une cuisine. Des images le montrent aussi sur une piste de danse. Les règles en vigueur à ce moment-là interdisaient des rassemblements de plus de huit personnes à l'intérieur.

Un Comité de concertation s'était tenu la veille du festival et avait décidé d'importants assouplissements des règles sanitaires. Mais celles-ci n'étaient entrées en vigueur que le 1er septembre.

Vincent Van Quickenborne a évoqué une "fête à l'extérieur" mise sur pied par les organisateurs du festival dans le jardin de l'un des invités. "Il se peut qu'à un certain moment il y ait plus de huit personnes à l'intérieur en même temps. J'aurais dû sortir à ce moment-là et j'ai peut-être fait une erreur de jugement", a admis l'ancien ministre, redevenu député fédéral. "Le fait qu'il y ait eu beaucoup de festivals sans restrictions, le fait que tous les invités étaient doublement vaccinés et le fait qu'il avait déjà été décidé de supprimer toutes les restrictions, ont conduit à une certaine négligence. Cela n'était pas autorisé. J'en suis désolé."