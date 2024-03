Vivaqua demande un financement structurellement plus élevé

Le président de Vivaqua, Bernard Van Nuffel, a plaidé vendredi pour un financement plus important de l'intercommunale bruxelloise de distribution d'eau et de gestion du réseau d'égouttage à l'occasion d'une action organisée par le mouvement Rise For Climate Belgium dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau.

L'intercommunale bruxelloise est un peu un symbole car elle fait face à d'importants problèmes financiers, avec une dette de plus d'un milliard d'euros. Le réseau d'égouttage et les infrastructures de distribution d'eau bruxellois ont de plus besoin de travaux de rénovation urgents.

"Il est important que nous recevions un financement stable de la Région de Bruxelles-Capitale," a souligné Bernard Van Nuffel, estimant que le financement public actuel est insuffisant pour permettre à Vivaqua de faire face à ses défis. "La dette est chaque année de plus en plus grande. Nous devons avoir la capacité de continuer à investir dans les infrastructures."

Au total, quelque 80 millions d'euros seraient nécessaires chaque année pour rénover le réseau d'égouts à Bruxelles.

Le mouvement Rise for Climate Belgium, à l'origine de l'action de vendredi, a expliqué craindre pour la distribution d'eau à Bruxelles. "Nous devons sauver Vivaqua. Nous voulons que cette entreprise puisse continuer à assurer sa mission et à garantir un droit universel à une eau potable et à des services d'assainissement pour tous", a fait valoir l'organisation, rappelant que l'accès à l'eau potable est un droit fondamental. De plus, un tiers des habitants de la Région bruxelloise éprouve des difficultés à s'acquitter de ses factures d'eau.