Voka Metropolitan estime que Bruxelles ne remet pas suffisamment d'ordre dans ses affaires

Avec seulement un quart des 600 millions d'économies nécessaires, dans le projet de budget 2024 de la Région-capitale, Bruxelles ne met pas de l'ordre dans ses affaires. La situation budgétaire est désastreuse. Et il n'y a toujours aucun signe d'une réforme interne qui lui permettrait d'être gouvernée plus efficacement et donc à moindre coût, a déploré lundi Voka Metropolitan, le réseau flamand d'entreprises de la zone métropolitaine centrale du pays.

L'accord budgétaire bruxellois prévoit 200 millions d'économies sur les frais de personnel et de fonctionnement, les subventions et les investissements. Pour Voka Metropolitan, c'est bien moins que ce qui est nécessaire pour maîtriser le taux d'endettement.

Selon l'organisation patronale, les entreprises bruxelloises sont très préoccupées par la capacité du niveau politique régional. "Bruxelles est-elle encore financièrement capable de relever les grands défis de demain? La réponse semble de plus en plus négative", a déclaré Jan Van Doren, directeur de Voka Metropolitan, cité dans un communiqué de l'association.

Celui-ci s'élève actuellement à plus de 190% des recettes et pourrait encore augmenter jusqu'à 210%, selon Voka, qui rappelle que l'agence de notation Standard & Poor's a précédemment indiqué que le taux d'endettement de Bruxelles ne pouvait dépasser un seuil critique de 205 %, sous peine d'entraîner une baisse de la notation et donc des intérêts plus élevés, à payer par la Région sur ses emprunts.