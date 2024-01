Volvo a vendu un nombre record de voitures en 2023

Le constructeur automobile Volvo a vendu 708.716 voitures dans le monde l'an dernier, une augmentation de 15% et un nouveau record pour le groupe.

Le groupe, désormais aux mains du chinois Geely, a vendu 113.419 voitures électriques (+70%) et 152.561 plug-inhybrides (+10%). Les véhicules électriques représentent 16% des voitures vendues par Volvo Cars.

Volvo Cars attribue ce résultat à sa gamme de véhicules électriques et à une stabilisation de la chaîne d'approvisionnement, selon un communiqué publié vendredi. Beaucoup de constructeurs automobiles ont dû faire face ces dernières années à une pénurie de puces électroniques.

Sur le marché européen, le constructeur a écoulé 294.794 voitures, ce qui représente une augmentation de 19% par rapport à l'année précédente. Près de six achats sur dix concernent une motorisation électrique ou hybride.

Le modèle le plus populaire du groupé basé en Suède est le SUV XC60, avec 228.646 unités vendues. Il est suivi des modèles XC40 et X90.

En Europe, Volvo Cars construit ses véhicules à Gand et à Göteborg, en Suède. Volvo Cars Gent assemble les modèles V60, XC40 et C40 et sera en charge de la construction du nouveau EX30 dans les prochaines années.