"Vous dites des conn*ries": débat animé dans "C'est pas tous les jours dimanche" sur les propos de Conner Rousseau

Débat très animé dans "C'est pas tous les jours dimanche" entre Louis Tobback, ancien président des socialistes flamands et Vincent Gilles, président du syndicat de police SLFP.

Et ce qui a mis le feu aux poudres, ce sont évidemment les propos qu'aurait tenu l'actuel président de Vooruit, Conner Rousseau, à la police lors de la soirée du 1er au 2 septembre à Saint-Nicolas. Les policiers se sont rendus sur place aux alentours de 6 heures du matin et Conner Rousseau aurait déclaré que ceux-ci intervenaient plus facilement le week-end, pour gagner des extras et qu'ils touchaient trop d'argent pour ce qu'ils faisaient.