Xavier Desgain reconduit à la tête de liste Ecolo à Charleroi

"Échevin de la Mobilité, de l'Énergie, des Bâtiments publics, de l'Emploi, de l'Économie sociale et de la Transition écologique, il a un vrai bilan à défendre tant il a été au four et au moulin tout au long de la législature pour faire bouger les lignes, plus particulièrement en matière de mobilité et d'isolation des bâtiments", écrit la section locale.

Élu pour la première fois en 1989, Xavier Desgain, 63 ans, fut aussi parlementaire wallon et chef de groupe Ecolo au parlement de Wallonie en 2004, puis de 2009 à 2014. Au scrutin communal de 2018, M. Desgain avait réalisé un score de 1.481 voix de préférence.