Y a-t-il des zones de non-droit à Bruxelles? La réponse très claire de Rudi Vervoort

"Non. Il y a des quartiers à apaiser, ça, c'est clair, mais la police, elle y va. No go, ce sont des lieux où les forces de l'ordre ne pénètrent plus et c'est les autres qui font la loi. Ça, ce n'est pas le cas".

Donc, "ce genre de lieux n'existent pas à Bruxelles ?", a insisté l'intervieweur.

"Les no go zone, non, mais des zones problématiques, oui, évidemment, a précisé Rudi Vervoort. Il y a des zones où, effectivement, il y a des craintes légitimes par rapport à un trafic de stupéfiants qui est devenu un trafic violent, dangereux, et aussi avec la consommation de rue de drogues telles que le crack".