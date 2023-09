Yves Coppieters rate le test des Puncheurs: les candidats issus de la société civile doivent-ils avoir des "bases" en politique?

Dimanche, sur le plateau des "Puncheurs" sur RTL Tvi, Yves Coppieters a dû répondre à six questions. "Que signifiait le sigle cdH ?", "Combien y a-t-il de députés fédéraux en Belgique à la Chambre ?", lui a notamment demandé Christophe Deborsu. Et pas une seule bonne réponse n’a été donnée par l’intéressé.

"Il est censé savoir plus que moi. Il doit se renseigner", estime une dame dans les rues de Liège. "ll faut tout même une certaine connaissance en politique quand on se présente je trouve", confie un autre homme.

"L’avantage, c’est qu’ils viennent avec un regard neuf"

Se former rapidement à la politique, c’est le lot de tous ces candidats issus de la société civile et recrutés en pleine campagne électorale. "L’inconvénient, c’est qu’ils connaissent effectivement peu les arcanes de la vie politique dans laquelle ils sont en train de s’engager. L’avantage, par contre, c’est qu’ils viennent avec un regard neuf et peuvent à ce moment-là apporter un regard qui peut permettre d’enrichir l’analyse d’un certain nombre de problématiques", analyse le politologue.