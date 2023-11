1 jeune sur 5 est en état de vulnérabilité psychique: 11,5 millions d’euros dégagés pour les aider

L’anorexie mentale touche environ 9.000 personnes. C’est aussi une des formes de troubles alimentaires qui touche de plus en plus de jeunes. Les cabinets des spécialistes sont débordés depuis la pandémie. Le ministre Vandenbrouck a donc décidé de débloquer 11,5 millions d’euros pour soutenir la santé mentale et réorganiser l’accompagnement des soins.



La crise covid, l’isolement, la volonté de manger moins ou toujours plus, de plus en plus d’adolescents consultent les services spécialisés en santé mentale depuis la pandémie.

"Les lieux de soutien habituels d’un jeune : à l’école, dans un mouvement de jeunesse, dans les clubs de sport et de loisirs, ces lieux ont été bouleversés, comme nous tous, changés dans leurs habitudes. Et probablement aussi que les lieux de soin ont été mis sous pression. Et que là où on trouvait de l’aide auparavant, tout le monde est un petit peu déstabilisé", explique Sébastien Theunissen, chef du service psychiatrie au CHU HELORA, hôpital de Jolimont.