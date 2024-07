Lucas Henveaux n'obtient pas son ticket pour la finale du 400 m libre, 12e des séries

Lucas Henveaux (23 ans) nageait la 4e des 5 séries du 400 m. Bien parti dans le sillage du champion du monde coréen Kim Woo-Lin, le Liégeois a cédé du terrain dans la dernière ligne droite et a terminé à la 7e place de sa série. Il figurait alors 9e chrono avec une série encore à disputer, et était d'ores et déjà éliminé. Les derniers chronos, dont le meilleur temps signé par l'Allemand Lukas Maertens (3:44.13), l'ont repoussé au 12e rang global. Le 8e temps qualificatif était de 3:45.75.

Le 400 m libre est la distance de prédilection de Lucas Henveaux, champion de Belgique en avril. Il avait nagé un record national le 11 février dernier aux Mondiaux de Doha, en 3:44.61 pour une 5e place. Deux jours plus tard, il avait également signé un record de Belgique sur 800 m en 7:52.10. Henveaux est par ailleurs titulaire du record national sur 200 m depuis avril 2023 (1:46.31).