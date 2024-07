"Il y a de très bons éleveurs": de nombreux chevaux qui participent aux Jeux Olympiques viennent de Belgique

Parmi les épreuves olympiques du jour, il y a de l'équitation, et beaucoup de chevaux qui y participent viennent de Belgique. Notre pays est particulièrement réputé dans le domaine et nous avons cherché à savoir pourquoi au centre médical équin de Liège.

Dans le centre, on peut notamment observer un cheval en train de passer un test à l'effort, exactement comme le font nos athlètes qui se préparent pour une compétition. "On évalue toute une série de paramètres au niveau du sang, au niveau du cœur, qui permettent d'évaluer l'état de santé de l'animal et donc dire à quel point il est dans sa préparation physique et de le suivre aussi le long de la saison", explique Irene Tosi, vétérinaire à la clinique équine de Liège.

À l'issue du test, la vétérinaire estime si un cheval est prêt ou non à prendre part aux compétitions, comme les Jeux Olympiques par exemple. "On a eu la chance de faire ce test en 2021, surtout lorsque les chevaux partaient à Tokyo parce que les conditions climatiques là-bas étaient peu favorables, très chaudes et humides. Donc on a pu climatiser la salle et faire des tests pour voir quel cheval était le mieux adapté à ce type de conditions", poursuit Irene Tosi.