"À 18 ans, on a un sentiment d'invulnérabilité": nettement plus exposés aux risques d'accident mortel, ces élèves de rhétos suivent une formation spécifique

Tous les 15 jours, un jeune de 18 à 24 ans perd la vie sur nos routes. Sept sur dix se déplaçaient en voiture. En cause, on retrouve souvent le manque d'expérience, la conduite sous influence d'alcool, de drogues, ou une vitesse inadaptée.

"J'ai déjà été dans une situation où j'étais dans la voiture et quelqu'un conduisait et il ne faisait pas vraiment attention à la vitesse. On se dit toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Et c'est ça qui fait qu'on se tait", ajoute encore Zora, 16 ans.

À cet âge, le rapport à la prise de risque est aussi très différent. "À 18 ans, on a un sentiment d'invulnérabilité. C'est une période particulière de la vie où on a tendance à prendre plus de risques et à moins bien évaluer aussi les conséquences des comportements non-appropriés, y compris sur la route", explique Belinda Demattia, de l'Agence wallonne pour la sécurité routière.

Ces élèves de 6e secondaire ont décoré des œufs, symbolisant la vulnérabilité. Les élèves doivent les protéger en classe et durant les récrés.