234 km de files cumulées sur notre réseau routier: quel est l'état des routes ce mercredi matin?

08h12 234 km de files cumulées sur notre réseau routier Avec l'augmentation du temps d'attente sur : La E40 Liège-Bruxelles avec 15 minutes de perdues entre Bertem et Woluwé-Saint-Etienne La E40 Ostende-Bruxelles avec également 15 minutes à ajouter entre Affligem et Berchem-Sainte-Agathe Le ring de Bruxelles : 2 x 20 minutes entre Expo et Machelen vers Zaventem et entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. LA E19 Anvers-Bruxelles où vous ajoutez aussi 20 minutes entre Zemst et Machelen 15 minutes également au sud de Bruxelles entre Haut-Ittre et Halle vers Grand-Bigard. En venant de Namur, vous ralentirez 10 minutes depuis Champion suite à la zone de chantier puis 10 minutes à votre arrivée à Bruxelles avant le Carrefour Léonard. Carrefour Léonard où la situation est une nouvelle fois (et on s'en réjouit) assez calme en venant de Waterloo avec 2 petites minutes depuis Groenendaal. En région liégeoise, vous ralentissez 10 minutes sur l'E40 entre l'Aire de Mélin et Cheratte puis 5 minutes entre Herstal-Haut et Rocourt vers Bruxelles. On rappelle enfin cet accident entre plusieurs véhicules sur le petit ring de Charleroi (R9) à hauteur de Charleroi (Porte de la Villette).

07h29 Accident entre plusieurs véhicules sur le petit ring de Charleroi Un accident entre plusieurs véhicules dont un se situe en bande de gauche vient d'être signalé sur le petit ring de Charleroi (R9) à hauteur de Charleroi (du Palais des Beaux-Arts). Prudence si vous circulez donc sur le R9. Un accident est signalé entre 1 camion et une voiture sur la Nationale 4 Luxembourg-Namur-Bruxelles à hauteur de Corbais en direction de Bruxelles. On rappelle cette chaussée inondée en bande de gauche sur la E40 Gand-Bruxelles à hauteur de Ternat en direction de Bruxelles. avec toujours 10 minutes de ralentissements entre Alost et Ternat vers Bruxelles. Début des ralentissements sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne vers Bruxelles (+8 min). 10 minutes de perdues également en venant d'Anvers sur l'E19 entre Peutie et Machelen et sur l'E411 entre Hoeilaart et Léonard. Les files qui ont aussi augmenté sur l'E429 Tournai-Bruxelles avec maintenant 15 minutes de perdues entre Tubize et le ring de Bruxelles.

07h13 Une chaussée inondée sur la E40 On signale une chaussée inondée sur la E40 Gand-Bruxelles à hauteur de Ternat en direction de Bruxelles. Quelques ralentissements sont d'ailleurs constatés entre Alost et Ternat vers Bruxelles (+10 min) A Bruxelles, les files sur le ring en direction de Zaventem : entre Grand-Bigard et Jette (+3 min) et ensuite entre Strombeek-Bever et Machelen (+10 min). Plus loin, 10 minutes à ralentir entre Wezembeek-Oppem et Tervuren. Dans l'autre sens, vers Grand-Bigard, quelques légères files entre Strombeek-Bever et Wemmel (+5min) Si vous venez de Namur, vous ajoutez 7 minutes sur l'E411 entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard. 10 minutes sur la fin de l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Halle. On rappelle aussi cet accident non encore dégagé en bande de gauche sur cette E429 en direction de la France à hauteur de Mourcourt.

06h29 Vous ralentissez maintenant sur le ring de Bruxelles aux 3 endroits habituels On rappelle cet accident en bande de gauche sur l'E429 Bruxelles-Tournai-Lille à hauteur de Mourcourt en direction de la France. Dans l'autre sens sur cette E429, les premières files à votre arrivée à Bruxelles entre Tubize et la Chaussée de Mons (+4min) Vous ralentissez maintenant sur le ring de Bruxelles aux 3 endroits habituels à cette heure : en direction de Zaventem : entre Grand-Bigard et Jette (+3min), entre Strombeek-Bever et Machelen (+5min) et enfin plus loin en direction de Waterloo avant les 4 Bras de Tervuren (+10 min depuis Wezembeek-Oppem)