"On est vraiment anxieux": les cultures de pommes de terre menacées par la pluie, quelles sont les solutions?

Baudouin Dewulf est à la tête d'une coopérative spécialisée dans la culture de pommes de terre pour le marché du frais. Ce retard dû à la pluie est exceptionnel, du jamais-vu en 35 années de carrière pour ce cultivateur : "Je crois qu'on a jamais eu un retard pareil donc on est inquiet, la météo n'est pas bonne non plus donc on reporte vraiment à très tard", déplore-t-il.

Asphyxie au niveau de la butte

"On est vraiment très inquiets. À ce stade-ci, on n'a pas encore avancé dans les plantations, le désherbage n'est pas encore fait. On n'a jamais vu ça, c'est vraiment très très tard", continue Baudouin Dewulf.