29 degrés à Binche, 27 au lac de l'Heure, 30 à Dinant: les conditions météo ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde

La toiture est en réfection. Le métal des échafaudages est bouillant... Mais pour François et Simon, couvreurs, ce temps chaud n'est forcément synonyme de mauvaise nouvelle. "Ça ne nous empêche pas de travailler, on est au sec, on peut travailler proprement sans que les outils, etc. soient mouillés. Quand il fait chaud, on mord sur notre chique, mais on sait travailler. Tandis que quand il fait mauvais, on ne sait pas", explique l'un d'eux.

Il y a ceux qui travaillent, et ceux qui prennent du bon temps. Un peu plus à l'est : sport et rafraîchissement. Rendez-vous dans l'un des points d'eau les plus prisés de Wallonie : 27 degrés au lac de l'Eau d'Heure. "Ce qui m'amène, c'est un peu fuir la chaleur dans les villes. C'est vrai qu'ici, il y a un plan d'eau et du vent, on peut profiter un peu de tout. Et ça permet de faire plein d'activités : du paddle, du kayak... C'est franchement sympa."

À Dinant, l'été prolongé fait les affaires de Thomas, gérant d'un établissement en bord de Meuse : 30 degrés sur la croisette à Dinant. "C'est peut-être mieux le soleil pendant l'été... En juillet et août. Mais là, c'est bien quand même."

Prenons de la hauteur : le signal de Botrange, point culminant de la Belgique. 694 mètres pour espérer trouver un peu d'air frais... et le verdict avec Marie-Claire : 26 degrés au signal de Botrange. "On vient d'Eupen et il fait 31 degrés pour l'instant, donc on trouve quand même une différence de 5 degrés", dit-elle.