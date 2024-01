30.000 vélos dérobés chaque année chez nous: la police a un nouveau moyen de traquer les voleurs, voici lequel

À l'échelle nationale, ce sont 30.000 vols de vélos qui sont enregistrés chaque année par les services de police. "Le nombre réel de ces vols est évidemment beaucoup plus élevé, étant donné que toutes les victimes ne déclarent pas forcément leur préjudice", explique dans un communiqué le cabinet du ministre de la Justice Paul Van Tigchelt.

La technique du vélo appât pourrait contribuer à une meilleure traque des voleurs. Lorsque ce vélo anonyme de la police équipé d'un traceur GPS est volé et se déplace, la police en est informée et peut suivre la trajectoire du deux-roues. Si la méthode a déjà été testée et a porté ses fruits, elle restait confrontée en pratique à un souci juridique.