400 emplois menacés? Un conseil d'entreprise extraordinaire chez Cassis & Paprika

Basée à Wauthier-Braine, la société Cassis & Paprika connaît des problèmes financiers et avait levé 10 millions d'euros cet été, notamment via le fonds d'investissement Wallonie Entreprendre de la Région wallonne.

"Un conseil d'entreprise ordinaire a eu lieu mercredi, mais ce sujet n'a pas été abordé, nous l'avons appris plus tard dans la presse. On a donc demandé la tenue d'un conseil d'entreprise extraordinaire ce jeudi", explique Christophe Bouvier, secrétaire permanent Setca. "D'expérience, on sait que les demandes de PJR sont un très mauvais signe. On veut savoir où en est la direction." La chaîne compte quelque 120 enseignes Cassis et Paprika en Belgique.