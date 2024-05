Guerre Israël-Gaza: des étudiants ont manifesté à l'ambassade d'Israël à Uccle, un cortège s'est maintenant formé dans le centre-ville

Des étudiants ont une nouvelle fois manifesté ce mercredi non loin de l'ambassade d'Israël à Uccle. La police a dû intervenir.

À 20h30, les étudiants ont été dispersés et l'intervention policière s'est terminée à l'ambassade.

La police a de nouveau utilisé du gaz lacrymogène et déployé le canon à eau lors de la manifestation pro-palestinienne à l’ambassade d’Israël à Uccle mercredi vers 19h30. Il y avait un millier de jeunes et d’étudiants présents.

Le bourgmestre d'Uccle Boris Dilliès a réagi. "On les a empêchés de se rendre à l'ambassade car il n'y avait pas d'autorisation", dit-il. "Parmi ces manifestants, il y avait des personnes pacifiques mais aussi certaines agressives. Notamment des blacks blocs. Ils ont cherché la confrontation avec la police en lançant des pierres. À ce moment, les auto-pompes et les lacrymogènes ont fonctionné."

Les manifestants se sont déplacés vers l'Avenue Louise et ensuite vers la porte de Namur. La police suit le cortège et a utilisé les auto-pompes pour les disperser.

L’appel a été lancé par les occupants de l’ULB et de la VUB après qu’une étudiante de l’occupation de la VUB a été touchée de plein fouet par le canon à eau mardi soir et a dû être opérée. Les étudiants dénoncent le fait que le gouvernement belge n’entreprend pas assez d’actions pour dénoncer les violences israéliennes en Palestine. Le bombardement de Rafah le week-end dernier suscite particulièrement la colère des étudiants et des jeunes.

Les étudiants ont mené une action mercredi soir à l’ambassade d’Israël et ont bloqué le carrefour menant à celle-ci. Vers 19h30, la police a de nouveau déployé le canon à eau et tiré des grenades lacrymogènes sur les étudiants pour les disperser.

"Nous sommes ici aujourd’hui parce que nous trouvons scandaleux qu’une de nos camarades de classe ait dû être emmenée à l’hôpital hier après une manifestation pacifique contre le génocide d’Israël en Palestine", a déclaré Ruaa, l’un des occupants du réseau de solidarité palestinien de la VUB. "La police a réagi de manière absurdement agressive, c’est pourquoi nous sommes ici à nouveau aujourd’hui."