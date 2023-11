52 agressions antisémites en octobre contre 54 sur toute l'année 2022: "La peur est présente dans notre quotidien"

Ce dimanche était un dimanche matin presque ordinaire. Des parents assistent au match de football de leurs enfants, mais les visages des jeunes joueurs ne peuvent être dévoilés. "Ce sont les enfants d'un club de foot bruxellois, connu pour représenter la communauté juive", explique David, membre du club. La semaine dernière, tous les entraînements ont été suspendus par mesure de précaution. "Cette peur est présente au quotidien, c'est un peu notre réalité et elle est arrivée à son paroxysme depuis les évènements du 7 octobre." David accompagne désormais ses enfants jusque dans leur classe, au lieu du coin de la rue habituellement.



Autour du stade, la police patrouille discrètement pour rassurer. Cette communauté ne se sent plus en sécurité. "Il peut y avoir des gens avec des très mauvaises intentions, qui visent spécifiquement notre communauté au vu de ce qui se passe en ce moment", témoigne un papa.

Agressions, discours de haine… Les actes antisémites ont fortement augmenté en Belgique, selon l'Institut public de lutte contre les discriminations. "Certaines personnes ne portent plus la kipa dans les lieux publics", souligne David, qui continue pour sa part de porter une étoile de David autour du cou.