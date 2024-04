"Le personnel doit être polyvalent": les opérateurs touristiques ont du mal à trouver des étudiants depuis le nouveau calendrier scolaire

Le changement de calendrier scolaire ne facilite pas le travail des opérateurs touristiques. S'ils sont ravis d'étaler les activités sur 1 mois, en revanche, il y a le souci des saisonniers. D'habitude, les étudiants sont engagés pour les vacances. Ici, les congés de printemps tombent très tard et la plupart sont en blocus. Du coup, il faut jongler avec les horaires du personnel. "Pour l'instant, on a su s'organiser, heureusement on a un personnel très polyvalent, mais ce n'est pas simple pour autant. On a dû renforcer notre équipe de personnel fixe", explique Olivier Pitance, le patron de Dinant Evasion.

La polyvalence, c'est le maître-mot au sein de l'équipe. Nikita Verhelle, par exemple, est matelot sur l'un des bateaux de l'entreprise et faute d'étudiants, elle sera amenée à renforcer les équipes d'accueil en cas de fortes affluences. "Il faut s'adapter et tout faire pour satisfaire le client, le personnel doit être polyvalent. Si pour cela il faut mettre de côté certains aspects du travail, pour venir en renfort aux caisses, on le fera", témoigne-t-elle.