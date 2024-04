Les vols de vélos sont en nette augmentation, et cela a des conséquences: "Les gens n'en achètent plus, car ils ont peur qu'on leur vole"

Pour 2023, les chiffres complets ne sont pas encore disponibles, mais si l'on regarde déjà les trois premiers mois, on peut voir que 5.591 vélos ont été volés ainsi que 757 vélos électriques. Maintenant que les vélos électriques sont plus vendus que les vélos "classiques", ils sont également beaucoup plus recherchés par les gens. D'où la volonté de plus en plus grande pour les voleurs de s'en emparer afin de les revendre pour un très bon prix sur les sites de seconde main. Au premier trimestre 2023, ils représentaient 11,8% des vols contre 9,2% en 2022.

Ce n'est un secret pour personne, le vol de vélo est un véritable fléau dans notre pays. En 2022, le nombre de vélos volés a de nouveau explosé pour revenir à son niveau d'avant la pandémie. On estime que plus de 30.000 vélos ont été volés durant cette année-là.

Du côté du GRACQ (Groupe de Recherche et d'Action des Cyclistes Quotidiens), on estime que la police ne fait pas suffisamment contre le vol de vélo et cela pourrait dissuader un certain nombre de personnes de devenir un cycliste régulier lorsqu'ils constatent le nombre d'entre eux qu'ils disparaissent chaque année. "30.000 vélos sont déclarés volés chaque année en Belgique, mais un très grand nombre n'est même pas déclaré", note Laurence Lewalle, directrice du GRACQ. "Clairement, la chose à faire désormais pour éviter ces vols, c'est pouvoir avoir des placements de parkings sécurisés, proche de son domicile et des endroits de passages. Aujourd'hui, trop peu de gens se mettent au vélo, car ils ont peur qu'on leur vole, notamment par manque d'endroits sûrs pour les déposer".

Cependant, des solutions existent évidemment pour mettre toutes les chances de son côté lorsque l'on attache son vélo. Il est d'abord conseillé d'attacher à la fois le cadre ET la roue à l'arceau prévu à cet effet. Il est également recommandé d'utiliser plus d'un cadenas et enfin, lorsqu'ils utilisent un vélo électrique, les utilisateurs doivent penser à enlever la batterie, car celle-ci peut à elle seule coûter plusieurs centaines d'euros.