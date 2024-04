Accident mortel et forts ralentissements: l'état de nos routes ce jeudi matin

08h59 Chaussée inondée sur la Nationale 4 On signale une chaussée inondée sur la Nationale 4 à hauteur de Courrière en direction du Luxembourg. La bande de gauche est impraticable. Toujours sur cette Nationale 4, un accident est signalé en bande de gauche à hauteur de Hogne en direction du Luxembourg. 1 véhicule a percuté la berme centrale. L'accident en voie de droite sur l'A54 à Gosselies vous ralenti maintenant 20 minutes entre Luttre et Jumet-Est. A Liège, toujours 25 minutes à ralentir entre Herve et Herstal sur la E40 Aix-la-Chapelle-Liège Sur cette E40 dans l'autre sens en venant de Bruxelles, un accident est signalé à hauteur de Walshoutem en direction de Liège. Les bandes du milieu et de gauches sont obstruées.

08h33 Accident sur l'E42 à hauteur de Couthuin Un accident est signalé en bande de gauche sur l'E42 à hauteur de Couthuin en direction de Liège. Un autre accident est signalé sur l'A54 Nivelles-Charleroi à Gosselies. 10 minutes de files entre Gosselies-Ouest et Jumet-Est Le trafic est assez chargé maintenant autour de Bruxelles: 40 minutes à ajouter sur le tronçon Grand-Bigard - Carrefour Léonard : 20 minutes entre Expo et Machelen et entre Wezembeek-Oppem et Tervuren, 15 minutes maintenant sur le ring extérieur entre Argenteuil et le Carrefour Léonard et sur l'E411 depuis Hoeilaart, 10 minutes sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne. Du côté de Liège, l'E40 est aussi fort chargée ce matin entre Herve et Herstal où vous ajoutez 25 minutes en direction de Loncin. Enfin dans le Hainaut, 20 minutes à ajouter sur l'E19 entre l'Aire du Bois du Gard et Thieu en direction de Bruxelles

08h09 Plusieurs obstacles sur la route -> Une perte de chargement a eu lieu sur la Nationale 568 Jumet-Farciennes à hauteur de Fleurus en direction de Farciennes. La chaussée est partiellement obstruée par des tuyaux perdus par un camion. Prudence. --> Deux filets de camion sont présents en bande de gauche et du milieu sur la E42 à hauteur de Gouy-lez-Piéton en direction de Liège. --> Un arbre est sur la chaussée sur la Nationale 61 Liège-Verviers-Eupen à hauteur de Pepinster. La chaussé est fermée et la formation de files possibles. Toujours 20 minutes de perdues sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre Peutie et Machelen et sur la E411 entre Overijse et Auderghem. Les travaux de l'E411 débutant à Daussoulx vous ralentissent maintenant 15 minutes depuis Champion. 25 minutes avant les 4 bras de Tervuren sur le ring intérieur. En extérieur, vous ralentissez 10 minutes entre Argenteuil et le Carrefour Léonard. Un peu moins de 10 minutes de perdues sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne. Enfin, en région liégeoise, on note 25 minutes de files entre l'Aire de Melen et Cheratte sur l'E40 puis 7 minutes entre Herstal et Rocourt.

07h56 Accident mortel sur l'E40 à hauteur d'Oostduinkerke Une personne est décédée aux petites heures jeudi dans un accident survenu sur l'autoroute E40/A18 à hauteur d'Oostduinkerke, en Flandre occidentale, a indiqué la police fédérale. L'accident s'est produit à 04h15 en direction de Jabbeke, dans des circonstances qui restent à éclaircir. Seule la voie de droite a été d'abord fermée à la circulation mais, depuis 05h40, c'est l'ensemble du tronçon qui est inaccessible, a précisé le Centre flamand de la mobilité (Vlaams Verkeerscentrum). Une déviation locale a été mise en place.

07h29 Un accident sur le ring Un accident est signalé dans l'échangeur entre la E19 Anvers/Bruxelles et le ring intérieur de Bruxelles à Machelen. La bande de droite est obstruée. C'est ce qui explique ces files qui s'intensifient avec 25 minutes de perdues entre Peutie et Machelen. 20 minutes c'est ce qu'il faut ajouter sur l'E40 en direction de Gand, en sortie de Bruxelles, entre Ternat et Alost suite à cet accident signalé à Alost. 15 minutes toujours au niveau du rétrécissement de la chaussée à 1 voie au niveau des Quatre Bras de Tervuren en direction du Carrefour Léonard. 25 minutes à ajouter entre Namur et Bruxelles sur la E411 : 10 minutes dans le chantier débutant à Daussoulx et 15 minutes de Overijse au Carrefour Léonard. Enfin, 15 minutes à ajouter sur la E411 mais entre la frontière belge et Capellen au Luxembourg.



07h09 Déjà quelques zones de ralentissements ce matin aux endroits habituels Sur le ring intérieur de Bruxelles entre Zellik et Jette (+2 min), entre Strombeek-Bever et Machelen (+5 min) et entre Wezembeek-Oppem et Tervuren (+15 min). Sur l'E411 Namur-Bruxelles, déjà 7 minutes de perdues entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard. Cela se charge déjà dans les travaux au départ de Daussoulx ; vous ralentissez 7 minutes entre l'Aire d'Ostin et d'Aische-en-Refail. 10 minutes sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre le Parking de Peutie et Machelen. 5 minutes sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Halle. Enfin, un accident est signalé sur l'E40 en quittant Bruxelles vers Gand à hauteur d'Alost. Il vous ralenti 15 minutes sur 5 km entre Affligem et Alost vers la côte.