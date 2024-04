Des vols partis sans bagages ce matin à Brussels Airport: "Je n'ai presque aucune chance de les récupérer avant la fin de ma croisière", déplore Frank

Vous avez été nombreux à nous signaler via le bouton orange Alertez-nous des problèmes dans l'acheminement des bagages ce mardi matin à Brussels Airport. C'est le cas de Frank André, parti ce matin pour Nice. "Nous embarquons sur un bateau ce soir pour une mini-croisière donc impossible de récupérer les bagages avant dimanche", a-t-il écrit.

Nous l'avons contacté depuis son bateau. "On nous a demandé d'aller déposer les valises à un autre endroit prévu à cet effet et juste avant le décollage, le commandant nous a indiqué que les valises ne seraient pas dans l'avion", raconte-t-il. "Je n'ai presque aucune chance de les récupérer avant la fin de ma croisière. Ce que je déplore, c'est le manque évident de communication et le fait qu'on ne nous ait pas dit que nous n'aurions pas nos valises à l'arrivée. Nous, on sera partis puisqu'on navigue de port en port donc je n'aurai pas mes bagages."