Accident sur la E40, la sortie Barchon est fermée: quel est l'état des routes ce mardi matin?

08h09 Un accident sur la E40 à hauteur de Blegny Un accident est signalé sur la E40 Aix-la-Chapelle-Liège à hauteur de Blegny en direction de Bruxelles. La sortie BARCHON est fermée. Sur cette E40, 10 minutes de files sont constatées entre l'Aire de Tignée et Cheratte. Un second accident est signalé sur la Nationale 97 Philippeville-Ciney à hauteur de Villers-le-Gambon. Un poids lourd se trouve dans le fossé et la circulation se fait en alternance. Un véhicule est signalé en panne en bande de droite sur l'E411 Luxembourg-Namur-Bruxelles à hauteur de Beez, sur le viaduc en direction de Bruxelles. Un peu plus loin vous ralentissez 15 minutes entre Champion et l'Aire d'Aische-en-Refail vers Bruxelles. 15 minutes supplémentaires entre Overijse et Léonard. Sur l'E40 Liège-Bruxelles, vous ajoutez maintenant 25 minutes depuis Haasrode vers Bruxelles. Sur l'E40 venant de Gand, toujours 25 minutes d eperdues entre Erpe-Mere et Ternat Sur le ring extérieur, vous devrez ajouter 15 minutes entre Waterloo-Centre et le Carrefour Léonard vers Zaventem. 15 minutes également sur l'E19 venant d'Anvers entre Zemst et Machelen. Situation aussi compliquée sur le ring intérieur de Bruxelles avec 40 minutes supplémentaires entre Grand-Bigard et Machelen et quelques répercussions sur l'A12 venant d'Anvers avec 25 minutes à ajouter entre Wolvertem et Laeken.

07h29 Les files s'intensifient vers Bruxelles Un morceau de pneu est signalé en bande de gauche sur l'E42 Liège-Namur-Mons à hauteur de Cognelée, un peu avant l'échangeur de Daussoulx en direction de Mons. Prudence. Les files s'intensifient vers Bruxelles avec : 20 minutes sur l'E40 venant de Gand entre Alost et Grand-Bigard 15 minutes sur l'E411 depuis Overijse 10 minutes sur l'E40 depuis Bertem avec 5 minutes supplémentaires entre Haasrode et Heverlee 10 minutes sur le ring intérieur entre HAut-ittre et Halle, puis 35 minutes entre Grand-Bigard et Machelen et toujours 15 minutes avant Tervuren. 5 minutes entre Waterloo et le Carrefour Léonard.



07h09 Pas d'accident à signaler Les files habituelles sont déjà bien présentes ce matin mais pas d'accident à signaler. Le ring intérieur est déjà bien chargé avec 4 minutes entre Grand-Bigard et Jette puis 30 minutes entre Expo et Machelen et les 15 minutes habituelles avant le Tunnel de Tervuren vers Waterloo. Vers Bruxelles, l'E40 venant de Gand présente aussi pas mal de ralentissements avec un peu plus de 20 minutes entre Alost et Grand-Bigard. 10 minutes sur l'E411 entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard et déjà 10 minutes dans les travaux débutant à Daussoulx. 10 minutes encore sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Halle. Sur le ring extérieur de Bruxelles, 2 minutes de perdues entre Ophain et Lillois puis 3 minutes entre Waterloo et La Hulpe. Sur l'E40 Liège-Bruxelles, 2 minutes de perdues au niveau de Heverlee puis entre Sterrebeek et Woluwé-Saint-Etienne. Enfin, dans le sud du pays, 7 minutes à ralentir sur l'E411 entre Longlier et l'Aire de Recogne vers Namur suite à la zone de chantier à cet endroit.



06h29 Les files évoluent rapidement sur le ring intérieur Les files évoluent assez rapidement sur le ring intérieur de Bruxelles avec 7 minutes à ralentir entre Strombeek-Bever et Machelen puis 15 minutes déjà entre Wezembeek-Oppem et Tervuren. 5 minutes également sur l'E40 Gand-Bruxelles entre Ternat et Grand-Bigard et enfin 5 minutes sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Halle. Dans le sud du pays, 2 petites minutes de ralentissements sur l'E411 entre Verlaine et l'Aire de Recogne vers Namur. On rappelle qu'un chantier est en cours entre les échangeurs 26 "Verlaine" et 25 "Libramont-Chevigny" avec une circulation sur une voie dans chaque sens et une limitation à 70 km/h.