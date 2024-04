Les broyeurs de métaux de Wallonie sont-ils néfastes pour notre santé? Les résultats d'une étude inquiètent

C’est une première en Wallonie. Des scientifiques se sont intéressés à l’impact des broyeurs de métaux sur notre santé. Une étude a été menée et les résultats sont désormais connus. Ils sont rassurants en matière de contamination au PCB, un polluant particulièrement toxique. Mais la présence d’autres matières inquiète.

Des scientifiques se sont penchés sur l'impact des broyeurs de métaux sur la santé en Wallonie et les résultats de cette étude sont préoccupants. En effet, une enquête inédite a dévoilé que la poussière toxique générée par ces broyeurs pourrait représenter un risque pour la santé des habitants vivant à proximité. Des prélèvements ont été effectués sur des adolescents résidant autour des sites de broyeurs wallons. Ils sont au nombre de sept sur le territoire.

Selon cette étude, trois polluants sont davantage présents chez les volontaires : l'arsenic, le plomb et le phosphore. Cette situation inquiète les riverains qui redoutent des conséquences sur leur santé à long terme. "On sait qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé...", admet une femme habitant à 50 mètres d'une usine. "Je faisais un petit potager, mais maintenant, je n'ai plus envie de le faire", avoue une autre riveraine. "Qu'est-ce qu'on va trouver dedans?"