Les enseignants de tout le pays manifestent à Bruxelles ce mardi: "Rappeler au monde politique que l'enseignement n'est pas un problème ponctuel"

Ce mardi, les enseignants de tout le pays, en front commun syndical, mènent une action à Bruxelles. Ils veulent remettre l'enseignement au coeur des préoccupations du politique et rappeler leurs revendications avant les prochaines élections.

Les syndicats viendront dans la capitale avec plusieurs revendications. "Une surcharge de plus en plus grande, notamment au niveau de la justification administrative, donc les enseignants ont de moins en moins de temps pour faire réellement de la pédagogie et doivent passer de plus en plus de temps pour tout ce qui est administratif. Ça entraîne également une détérioration de conditions de travail avec une pénurie qui est constatée des deux côtés de la frontière linguistique. C'est pour ça qu'une des revendications, c'est dire qu'il faut rendre du temps aux enseignants et pour cela, il faut diminuer la taille des classes", liste Luc Toussaint, secrétaire régional à la CGSP.