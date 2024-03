Actuellement, les belges travaillent 11 jours de plus par an: "C’est une charge mentale"

En moyenne, les Belges travaillent 7 jours de plus par an qu'il y a dix ans, c'est en tout cas ce qui ressort d'une étude du secrétariat social Acerta. Cette évolution est particulièrement visible chez les femmes qui travaillent près de 11 jours de plus par an. Les explications liées à cette augmentation sont multiples.

Entre deux passes décisives à ses enfants, Lidia est avocate. Chaque jour, équilibrer vie professionnelle et vie de famille est un exploit. "C’est une charge mentale, je dois le dire", explique-t-elle. "Parfois, je suis au bureau, je vois qu’il est 15h30, je sais que mes enfants ont terminé l’école et je me dis "Zut, je devrais être à côté d’eux", mais je n’y suis pas. Mais bon, j’aime aussi mon métier, c’est pas une contrainte, mais voilà, il faut essayer de trouver un équilibre".

Heureusement, Léon, son compagnon, est tout aussi impliqué grâce au télétravail qu’il effectue quatre jours sur cinq : "ça me facilite quand même beaucoup la vie, d’autant que l’école des enfants n’est pas loin de la maison. Les activités de la semaine ne le sont pas non plus. Pour l’essentiel - effectivement - c’est moi qui gère les déplacements de ce genre-là".