Aldi teste une nouvelle technologie: si l'essai est concluant, elle pourrait arriver chez nous

Le self-scanning, soit scanner soi-même ses achats grâce à une option de l'application Aldi sur smartphone. C'est ce qu'est en train de tester la chaîne de supermarchés discount dans son magasin de Berkel-Enschot, aux Pays-Bas, pas très loin de la frontière belge, selon une information du site néerlandais Distrifood.

C'est la première fois qu'Aldi met en place cette technologie qui permet, en outre, de payer ses courses via des moyens de paiement mobiles. Il faut toutefois noter que les clients peuvent aussi, s'ils le désirent, passer par une caisse automatique. "En plus d'Aldi Shop & Go, une technologie sans caisse testée à Utrecht, Aldi Pays-Bas teste également Aldi Scan&Go, qui combine une solution de self-scanning via une application et un terminal de self-checkout", a expliqué Dennis Boczek, porte-parole d'Aldi Nord au média Retail Optimiser.