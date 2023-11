Alexandrine surprise de voir des armes en vente lors d'une brocante: est-ce autorisé?

Première info, il y a toute une série d’objets qu’on ne peut pas vendre sur une brocante. Des armes et des munitions, vous ne pouvez les vendre que si vous avez reçu une autorisation du ministre de la Justice. Et si elles ont été neutralisées.

Vous avez peut-être le même hobby qu’Alexandrine. Elle aime se balader à la brocante. Récemment, elle a eu une surprise en regardant les articles proposés. Des armes étaient en vente. Notamment des machettes. Alexandrine se demande si c’est autorisé et si des contrôles sont effectués.

On ne peut vendre des armes que dans des armureries et des bourses, spécialement organisées. Des événements ponctuels et autorisés encore une fois par le ministre de la Justice avec toute une série de conditions reprises dans un arrêté royal.

Y a-t-il des contrôles ?

Y a-t-il des contrôles ? Selon l’organisateur d’une brocante qui revient tous les dimanches, ils sont attentifs aux objets vendus. S’il y a quelque chose de suspect, ils appellent directement la police qui de toute façon est là pour vérifier également.