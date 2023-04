Amende routière: 1 contestation sur 2 est... acceptée: cet avocat nous explique pourquoi

"Il y a des gens qui n’ont parfois pas la possibilité de payer une amende avec les montants. Quand il y a un problème de régularité, c’est facile, c’est de la procédure mais il faut être avocat pour le faire. Parfois, il y a des radars qui ne sont pas bien calibrés, donc il y a des problèmes à ce niveau-là aussi, il y a toute une série de choses à vérifier. Parfois, ils n’ont pas la photo", détaille Michaël Donatangelo, avocat en droit pénal et droit du roulage.

"Oui, je trouvais que c’était excessif et que les agents de police ne faisaient pas preuve de suffisamment d’indulgence", lance un automobiliste. "Je ne l’ai jamais fait", dit une dame : "Quand je suis en tort, je suis en tort donc je la paye".

Un cas particulier : l’absence de copie du procès-verbal avec l’invitation à payer. Il doit être envoyé dans les 14 jours suivant l’infraction.

"Si ce délai de 15 jours n’est pas respecté, il y a pour moi déjà un vice de procédure, parce que ça perd toute force probante et donc je déconseille à ce moment-là aux clients de payer", souligne encore Michaël Donatangelo.

Cas plus rare : des amendes présentant une erreur. Un véhicule flashé à 30km/h dans une zone où la vitesse maximale est de 50 km/h, par exemple. Bref, il faut être vigilant à la réception d’un procès-verbal, et plus encore au volant de son véhicule.