Antoine Vanackère vise le titre International IBF des super-légers samedi au Blocry

Près de trois ans après avoir conquis le titre Continental IBF des super-légers (entre 61,234 et 63,502 kg) au Stade Roi Baudouin en juillet 2021, Antoine Vanackère (29 ans, 21 victoires, 1 défaite) tentera de s'emparer de la ceinture Internationale vacante, samedi dans la salle d'athlétisme du Blocry à Louvain-La-Neuve.

L'adversaire pour un titre plus important est donc forcément de qualité avec l'Italien d'origine albanaise Arblin Kaba (29 ans, 17 victoires, 4 défaites, 1 nul). Mais ses références les plus marquantes, les titres de champion d'Italie et de champion WBC méditerranéen, remontent toutefois à 2022.

Il y a douze combats, dont sept Elites, à l'affiche de cette LLN Boxing Night I, où figure notamment le Liégeois Miko Khatchatryan (28 ans, 16 victoires, 1 défaite), champion international IBO des super-plumes (entre 57,152 et 58,967 kg), qui effectuera son grand retour après un an d'absence, contre le Vénézuélien Edinso Torres (26 ans, 17 victoires, 11 défaites).