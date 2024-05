Après AstraZeneca, un autre groupe renonce à son vaccin anti-Covid: "Les dernières doses ont expiré fin janvier"

Cette décision marque une nouvelle étape dans la gestion de l'après-pandémie par le secteur pharmaceutique. Les principaux groupes sont, en effet, confrontés à un net déclin des ventes de vaccins anti-Covid.

Juste avant Sanofi, le britannique AstraZeneca avait annoncé mercredi le retrait de son vaccin, l'un des premiers mis sur le marché pendant la pandémie, citant une chute de la demande. Le cas de Sanofi, dont le vaccin avait, lui, tardé à arriver sur le marché, est toutefois un peu différent, puisque le français va récupérer l'exploitation d'un autre vaccin anti-Covid, celui de l'américain Novavax. Les deux groupes ont conclu "un accord de licence co-exclusif pour la co-commercialisation d'un vaccin Covid-19 et le développement de vaccins combinés grippe-Covid-19", ont-ils annoncé vendredi dans un communiqué commun.

Cet accord, qui verra Sanofi verser au moins 500 millions de dollars et jusqu'à 1,2 milliard à Novavax, prévoit que le premier commercialisera à partir de 2025 le vaccin du second. Le français gérera aussi des enjeux de réglementation, ainsi que de recherche et développement.