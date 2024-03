Après cet hiver extrêmement doux, faut-il s'inquiéter ? L'analyse du climatologue Jean-Pascal van Ypersele

La terre s'est réchauffée, en moyenne, d'un degré et demi au cours des 12 derniers mois par rapport au climat du 19e siècle. Un degré et demi, c'est l'objectif le plus ambitieux des accords de Paris. Cela signifie-t-il donc que cet objectif est déjà raté ? Selon Jean-Pascal van Ypersele, la réponse est non. Cependant...

Le monde vient de connaître l'hiver météo le plus chaud jamais enregistré, selon l'observatoire européen Copernicus. Le climatologue et professeur émérite à l'UCLouvain, Jean-Pascal Van Ypersele était en duplex ce midi pour revenir sur cette donnée inquiétante.

"Non, heureusement. L'objectif est défini en termes climatiques. Et le climat ne se définit pas sur une année de mesure, mais sur une vingtaine ou une trentaine d'années de mesure. Il faudra donc attendre encore un peu pour être sûr que nous avons dépassé ce seuil. Les températures peuvent fluctuer d'une année à l'autre. On pourrait très bien avoir en 2025 une année un peu plus froide, et donc il faudra voir quelle est la moyenne sur une période de 20 ou 30 ans pour pouvoir vraiment évaluer ce seuil de 1,5 degré", explique-t-il.

Cependant, il invite à ne pas se réjouir trop vite car la situation n'est, malgré tout, pas celle espérée. "Ne nous satisfaisons pas trop vite de cela. On peut jouer avec les chiffres longtemps, ce que montrent les mesures c'est qu'on est très près de cette limite et qu'il faut redoubler d'efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre", poursuit-il.