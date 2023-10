Après un été qui a joué les prolongations, le froid revient: voici ce qu'il faut savoir avant de rallumer votre chauffage

Les températures ont drastiquement baissé en quelques jours, avec un thermomètre atteignant parfois les zéro degrés pendant la nuit. L'heure est donc enfin venue de rallumer son chauffage et sa chaudière. Voici quelques conseils avant de le faire...

Il n’y a pas de risque important à rallumer son chauffage juste avant les grands froids, à condition d’avoir fait un entretien au préalable. Il est d’ailleurs obligatoire tous les deux ans. Les ennuis possibles, dans le cas échéant, sont un manque de pression dans l’installation, une pompe défectueuse, des pièces du dispositif de sécurité qui ne fonctionnement plus. Pour passer l'hiver en toute sérénité, prenez le temps de préparer vos équipements avant de les remettre en marche. Si vous avez le moindre doute, contactez un professionnel. Il est conseillé de prendre rendez-vous pour l'entretien ce mois-ci pour éviter de se retrouver face à des chauffagistes débordés en plein hiver. En règle générale, un entretien dure environ 1h.

2 Connaître son type de chauffage

On a tendance en Belgique à allumer son chauffage dans le courant du mois d’octobre et à l’éteindre dans le courant du mois d’avril lorsque vous avez un chauffage individuel. Notez que si vous avez un chauffage collectif, c’est le syndicat de votre copropriété qui décide des dates de démarrage et d’arrêt de la chaudière.