Attention aux nouvelles arnaques via votre téléphone: des messages de plus en plus élaborés pour vous tromper

Les messages frauduleux par SMS sont de plus en plus sophistiqués, mettant en péril la vigilance des utilisateurs. Les victimes sont encore très nombreuses, malgré les mises en garde régulières.

Alexandra, habitante de Scharbeek, en région bruxelloise, partage l'expérience de sa maman qui a reçu un SMS frauduleux récemment. "C'est mon nouveau numéro. J'ai eu un accident avec mon téléphone portable. Peux-tu m'envoyer un message", peut-on lire. "Elle était inquiète, beaucoup inquiète parce qu'elle ne reçoit jamais ce genre de messages et puis voilà, en disant qu'on a un gros problème de changer de numéro, etc.", explique la Bruxelloise.